В Луганской народной республике погибли девять человек из-за происшествия на шахте "Красный партизан". Об этом рассказали сотрудники пресс-службы МЧС по региону.
По словам представителей ведомства, власти сформировали комиссию для расследования причин трагедии. Руководители "Красного партизана" решили организовать похороны и помочь родственникам жертв. Скончались девять шахтёров, 19 — госпитализировали.
Специалисты МЧС направили психологов для поддержки людей, которые потеряли близких в ходе аварии.
Шестого сентября журналисты агентства "Луганскинформцентр" сообщили об аварии на шахте "Красный партизан". По данным пресс-службы МЧС, в тот день повредился трос, из-за чего платформа, которая доставляла шахтёров, рухнула.
В данный момент специалисты ликвидируют последствия происшествия.
Напомним, что 14 августа этого года в Китае из-за затопления на угольной шахте под завалами оказались 19 человек. Один шахтёр погиб.
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