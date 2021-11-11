Ещё двум виновным в смерти людей в хостеле Перми вынесли приговор

Ещё двух человек, виновных в смерти людей в хостеле Перми, приговорили к лишению свободы на два года. Как сообщает Следственный комитет России, сотрудник "Пермской сетевой компании" Сергей Агеев и бывший главный инженер "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеслав Хильков признаны виновными и проведут это время в колонии-поселении.

ЧП произошло в хостеле "Карамель". Его помещения находились в подвале здания. В январе 2020 года произошёл прорыв трубы горячего теплоснабжения. Хостел оказался затоплен кипятком. Погибли пять человек. Ещё три человека получили ожоги различной степени тяжести.

Дело расследовалось главным следственным управлением СКР.

Ранее пять лет колонии получил владелец хостела Сергей Щербаков. Суд также взыскал с Пермской сетевой компании по 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу родственников двух погибших.

Теперь ждёт своего приговора пожарный инспектор Разиф Исмакаев.

Pravda.Ru ранее рассказала, что в феврале 2019 года сотрудники МЧС проводили проверку хостела "Карамель". После этого выдали владельцам предписание, по которому они были обязаны освободить помещение до 20 февраля 2020 года.

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