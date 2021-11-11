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Ещё двум виновным в смерти людей в хостеле Перми вынесли приговор

Происшествия

Ещё двух человек, виновных в смерти людей в хостеле Перми, приговорили к лишению свободы на два года. Как сообщает Следственный комитет России, сотрудник "Пермской сетевой компании" Сергей Агеев и бывший главный инженер "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеслав Хильков признаны виновными и проведут это время в колонии-поселении.

Ещё двум виновным в смерти людей в хостеле Перми вынесли приговор

ЧП произошло в хостеле "Карамель". Его помещения находились в подвале здания. В январе 2020 года произошёл прорыв трубы горячего теплоснабжения. Хостел оказался затоплен кипятком. Погибли пять человек. Ещё три человека получили ожоги различной степени тяжести.

Дело расследовалось главным следственным управлением СКР.

  • Ранее пять лет колонии получил владелец хостела Сергей Щербаков. Суд также взыскал с Пермской сетевой компании по 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу родственников двух погибших.

Теперь ждёт своего приговора пожарный инспектор Разиф Исмакаев.

Pravda.Ru ранее рассказала, что в феврале 2019 года сотрудники МЧС проводили проверку хостела "Карамель". После этого выдали владельцам  предписание, по которому они были обязаны освободить помещение до 20 февраля 2020 года.

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"Закон о хостелах": цивилизованное решение или палки в колеса?
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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