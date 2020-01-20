В феврале 2019 года сотрудники МЧС проводили проверку хостела "Карамель", где произошел разрыв трубы, в результате которого погибли пять человек.
После проверки сотрудники выдали владельцам хостела предписание, по которому они были обязаны освободить помещение до 20 февраля 2020 года.
Предписание было выдано в связи с многочисленным нарушениями безопасности. Однако, хостел продолжал легально работать.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.