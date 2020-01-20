Хостел в Перми, где прорвалась труба, должны были закрыть в феврале

В феврале 2019 года сотрудники МЧС проводили проверку хостела "Карамель", где произошел разрыв трубы, в результате которого погибли пять человек.

Хостел должен был закрыться в феврале 2020 года...

После проверки сотрудники выдали владельцам хостела предписание, по которому они были обязаны освободить помещение до 20 февраля 2020 года.

Предписание было выдано в связи с многочисленным нарушениями безопасности. Однако, хостел продолжал легально работать.