Около 20 отелей закрыли в Перми из-за погибших в кипятке людей

В начале 2020 года в пермском хостеле "Карамель" погибли пять человек. Они практически "сварились" в кипятке, который полился из прорвавшейся трубы. После этого прокуратура Пермского края организовала проверки, в результате которых 18 отелей разного класса были закрыты из-за несоответствия требованиям безопасности.

"По принятым мерам прокурорского реагирования закрыто 11 объектов, добровольно прекратили деятельность семь учреждений", — сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Напомним, 20 января в отеле "Карамель", который был организован в подвальном помещении, пять человек погибли из-за того, что помещение залило кипятком из прорвавшейся трубы, пролегающей сверху. Людям было затруднительно эвакуироваться, поскольку в гостинице не было окон и эвакуационных выходов.