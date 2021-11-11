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В Москве в массовой аварии пострадали сразу 16 автомобилей

Происшествия

В Москве на Дмитровском шоссе недалеко от МКАД 11 ноября столкнулись сразу 16 машин.

Как сообщает РИА Новости, ДТП произошло из-за скользкой дороги. Вечером 10 ноября в МЧС предупредили о гололёде и усилении ветра до 15 метров в секунду ночью. Вечером в среду выпал снег, а ночью в Москве прошел ледяной дождь. Температура воздуха была ниже нуля. Водители не успели заменить летнюю резину на зимнюю.

Информации о пострадавших пока нет.

Pravda.ru писала, что в России с начала 2021 года на 20% сократилось количество "пьяных" ДТП.

Во время ноябрьских праздников и нерабочих дней сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды по выявлению нетрезвых водителей.

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На Садовом Кольце произошло ДТП с пятью авто
Автор: Олеся Киреева
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