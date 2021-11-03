В России на 20% сократилось количество "пьяных" ДТП

В России с начала года на 20% уменьшилось количество аварий с участием нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД. Во время ноябрьских праздников и нерабочих дней сотрудники Госавтоинспекции будут проводить рейды по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

За 10 месяцев 2021 года количество людей, погибших в "пьяных" ДТП, сократилось на 18,5%, раненых — на 19,8%.

Санкция за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривает лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение влечёт за собой уголовное наказание.

ГИБДД предупредила о проведении массовых проверок и спецопераций во время ноябрьских праздников и нерабочих дней.

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