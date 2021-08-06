Четверо погибли: ГИБДД сообщила подробности массового ДТП в Ростовской области

ГИБДД назвала предварительную причину смертельного ДТП с участием девяти автомобилей, которое случилось на федеральной трассе "Дон" в Ростовской области 6 августа.

Согласно информации отдела пропаганды ГИБДД региона, авария произошла, предположительно, из-за несоблюдения водителем одного из двух попавших в неё грузовиков безопасной дистанции.

Как сообщалось ранее, массовое ДТП случилось в пятницу на 1070-м километре трассы М-4 в Аксайском районе. Около 11.00 там столкнулись большегрузы Scania и КамАЗ с полуприцепами, а также семь легковых машин: ВАЗ-2114, Renault Logan, Hyundai Santa Fe, два Chevrolet (Epica и Orlando) и пара автомобилей Toyota (Avensis и Camry).

По уточнённым данным ГИБДД, в результате происшествия погибли две женщины и 14-летняя девочка, находившиеся в салоне Hyundai, а также мальчик из Chevrolet Epica, которому ещё не исполнилось двух лет.

Пятерых пострадавших в аварии доставили в больницы с травмами разной степени тяжести.

Ранее МЧС сообщала о троих погибших и семи пострадавших из-за инцидента на трассе "Дон".

В настоящее время правоохранители проводят проверку в связи со случившимся.

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