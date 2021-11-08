Афера века: врачи в Греции обманули несколько тысяч антиваксеров

Медики в Греции провернули аферу века. И это не метафора.

Как сообщили журналистам в полиции Афин, пострадавшими стали десятки тысяч так называемых антиваксеров:

"Противники вакцинации, желая получить сертификаты, давали взятки медицинским работникам, чтобы им вместо вакцин вводили дистиллированную воду. Но врачи, опасаясь уголовного преследования, кололи им настоящие коронавирусные вакцины. Деньги, впрочем, брали. Одна прививка стоила порядка €400. Всего, по неподтверждённым пока данным, таким странным образом были вакцинированы несколько десятков тысяч человек".

По делу о "псевдопрививках" проходят центры вакцинации в Афинах, Западной Македонии и Пелопоннесе, сообщает канал Tovima. gr:

"Необычность ситуации в том, что пострадавшие от недобросовестных действий врачей не могут никуда пожаловаться и обвинить их в проведении процедур без согласия пациентов, поскольку взятка — уголовное преступление. А доктора, которые взяли деньги и нарушили тем самым закон, вроде как молодцы — выполнили план по вакцинации".