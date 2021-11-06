В Госдуме хотят запретить указывать национальность преступников в СМИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев полагает, что СМИ не должны указывать национальность подозреваемых и преступников. Таким образом он прокомментировал недавние новости о драке в Новой Москве.

"Считаю недопустимым, когда отдельные блогеры, журналисты публикуют в СМИ разного рода непроверенные комментарии еще раньше официальной версии следствия, выделяя и ставя ярлыки на национальностях", — поделился он со своими подписчиками в Instagram.

Кроме того, представитель Госдумы добавил, что хочет добиваться принятия соответствующего закона.

Ранее правоохранители завели уголовное дело в связи с нападением группы неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Напомним, что инцидент произошел несколько дней назад в Новых Ватутинках.

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