СКР начал проверку в связи с нападением на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Сотрудники СКР начали проверку в связи с нападением группы неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом сообщили в столичном СУ СКР.

"В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Новых Ватутинках четверо неизвестных напали на мужчину с ребёнком и избили его.

Сотрудники СКР узнали о произошедшем в ходе мониторинга СМИ. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины инцидента, просматривают записи камер видеонаблюдения, устанавливают личности участников произошедшего.

Полиция также занимается случившимся в Новой Москве. По информации столичного МВД, полицейские выявили видеозапись конфликта в Новых Ватутинках при мониторинге интернет-ресурсов. По данному факту начата проверка, ход которой взяло на контроль руководство ГУ МВД РФ по Москве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.