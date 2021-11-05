Четверо неизвестных напали на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Обстоятельства нападения на мужчину с маленьким ребёнком выясняют правоохранители в Новой Москве.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. По предварительным данным, четверо неизвестных спровоцировали конфликт с мужчиной, с которым был маленький ребёнок.

"Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили", — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что накануне в подмосковных Химках конфликт между несколькими мужчинами закончился стрельбой. По информации регионального СУ СКР, инцидент произошёл в микрорайоне Клязьма-Старбеево. Там мужчина в ходе конфликта выстрелил в двух других его участников. Один из получил смертельные ранения. Второго госпитализировали.

Следователи изъяли с места происшествия 24 гильзы и два шарика от травматического оружия. По факту убийства мужчины завели уголовное дело.

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