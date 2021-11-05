В Химках Московской области ищут убийцу мужчины

По факту убийства в Химках возбудили уголовное дело. В ночь на 5 ноября в Московской области возле кафе случился инцидент: неизвестные застрелили одного мужчину, ещё одного ранили. Он сейчас находится в больнице.

После нападения они уехали. Полиции известна марка автомобиля: Mercedes. В городе объявлен план "Перехват".

Как сообщают РИА Новости, сейчас делом занимаются следователи и судмедэксперты. Изучаются видеозаписи с камер наблюдения. С места преступления изъяли 24 гильзы, два шарика от травматического оружия и две пули.

Полиция устанавливает личность и местонахождение подозреваемого.

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