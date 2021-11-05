По факту нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве заведено уголовное дело

Правоохранители завели уголовное дело в связи с нападением группы неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

По информации столичного управления МВД, дело возбудили по статье УК РФ "Хулиганство".

"Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников", — говорится в сообщении.

Инцидент, по факту которого завели уголовное дело, произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. Там четверо неизвестных напали на мужчину с ребёнком и избили его. Полицейские в ходе мониторинга интернета нашли запись происшествия. Ход его расследования взяло на контроль руководство столичного МВД. СУ СКР по Москве начало доследственную проверку в связи нападением в Новых Ватутинках.

Полиция просит очевидцев инцидента, а также тех, кто что-либо знает о его участниках обращаться в ОМВД РФ по району "Коммунарский" (телефон — 8-495-633-32-50).

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