Иркутский губернатор заявил о гибели всех людей на борту Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о гибели всех людей, которые находились на борту самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском.

По словам Кобзева, погибли от пяти до семи человек. Он отметил, что белорусская авиакомпания "Гродно" обслуживала рейсы внутри России и неоднократно принимала участие в транспортировке грузов.

Ранее сообщалось, что причинами падения грузового самолёта Ан-12 в Иркутской области могли стать техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Самолет Ан-12 пропал с радаров 3 ноября. Он потерпел крушение в под Иркутском. При падении борт загорелся. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. В настоящее время его тушат. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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