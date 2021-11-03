В Свердловской области обстреляли автомобиль врача COVID-реанимации

В Свердловской области из ружья стреляли в автомобиль медицинского работника, который реанимировал больных коронавирусом пациентов.

По данным местных СМИ, пули попали и в здание госпиталя. Предположительно, таким образом кто-то отомстил за скончавшегося в этой инфекционной больнице близкого человека. Анонимный источник отметил, что сам врач не получил ранений.

Руководитель пресс-службы главного комитета полиции Валерий Горелых подтвердил происшествие. По информации правоохранителей, пока личность злоумышленника не установили, им может оказаться и обычный хулиган. Как сообщил представитель полиции, сотрудники ищут возможных свидетелей инцидента.

"По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение", — заявил Горелых в беседе с новостным порталом Е1.RU.

По данным Оперштаба, в среду, третьего ноября в России установили максимальную суточную смертность от COVID-19 — скончались 1189 человек. Также за минувшие 24 часа зафиксировали 40 443 случаев заражения новой инфекцией.

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