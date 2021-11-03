Вирусолог: в российских больницах не готовы к вакцинам Pfizer и Moderna

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов заявил, что российские медучреждения ещё не готовы к использованию иностранных вакцин против коронавируса Pfizer и Moderna.

По словам профессора, зарубежные вакцины нужно хранить при -70 градусов Цельсия в специальных холодильниках. Он подчеркнул, что такого оборудования почти нет в российских поликлиниках и больницах, передаёт URA. RU.

"Те страны, которые принимают эти вакцины, сначала закупили прорву таких холодильников, и потом поставили их в соответствующие места — это первое. Второе — они разработали систему отслеживания нарушений температурного режима и внедрили её", — сказал Нетёсов.

Он также добавил, что в мире сейчас сформировался высокий спрос на оборудование для хранения вакцин Pfizer и Moderna. Как отмечает профессор, Россия должна наладить у себя такое производство, чтобы в дальнейшем принимать иностранные медпрепараты против COVID-19.

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