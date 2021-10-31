В Афганистане 65 боевиков ИГ* сдались властям

Губернатор провинции Нангархар в Афганистане заявил, что порядка 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сдались властям.

"При посредничестве племенных лидеров районов Кот и Батков провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям Исламского эмирата и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", — цитирует губернатора РИА Новости.

Также известно, что боевики были помилованы, но при нарушении общественного порядка, к ним применят строгие меры.

Ранее представитель талибов* в Афганистане Забихулла Муджахид предупредил, что непризнание движения легитимной властью в центральноазиатской стране "может стать проблемой для всего мира".

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

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