Губернатор провинции Нангархар в Афганистане заявил, что порядка 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сдались властям.
"При посредничестве племенных лидеров районов Кот и Батков провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям Исламского эмирата и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", — цитирует губернатора РИА Новости.
Также известно, что боевики были помилованы, но при нарушении общественного порядка, к ним применят строгие меры.
Ранее представитель талибов* в Афганистане Забихулла Муджахид предупредил, что непризнание движения легитимной властью в центральноазиатской стране "может стать проблемой для всего мира".
* Террористическая организация, запрещённая на территории России
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