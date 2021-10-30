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31-летняя блогер задержана за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

Происшествия

Полиция Санкт-Петербурга задержала 31-летнюю женщину, которая разместила в Интернете пикантные снимки, где фоном для ее обнажённого зада стал Исаакиевский собор. Фотографии были сделаны летом.

31-летняя блогер задержана за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

Следователи полагают, что Ирина Волкова, которая управляет частным коммерческим аккаунтом Telegram, где подписчики могут платить за доступ к интимным снимкам и видео, возможно, нарушила российские законы, запрещающие оскорблять чувства верующих.

  • Умышленное оскорбление религиозных чувств людей в общественном месте в России карается лишением свободы на срок до года.

Напомним, за аналогичный снимок, сделанный в Москве, таджикский блогер и его русская подруга судом отправлены в тюрьму на 10 месяцев. Руслан Бобиев (настоящее имя Руслани Муроджонзод) и Ася Акимова (Анастасия Чистова) вызвали всеобщее возмущение после того, как распространилось изображение, на котором Акимова стоит на коленях, имитируя оральный секс в полицейской куртке. И это на фоне собора Василия Блаженного.

Про задержанную в Петербурге блогершу известно, что у нее небольшой охват в Интернете, чуть более 4000 подписчиков в Instagram, и она предлагает более откровенные изображения себя через платную подписку на канал Telegram.

Руководство музея дистанцировалось от скандала, заявив, что уделять внимание “уличным гонщикам, дорожному движению и всему, что происходит за пределами Исаакиевского собора”, не входит в их должностные обязанности, и что у них нет прямого конфликта с Волковой.

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Автор: Ольга Лебедева
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