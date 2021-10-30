31-летняя блогер задержана за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

Полиция Санкт-Петербурга задержала 31-летнюю женщину, которая разместила в Интернете пикантные снимки, где фоном для ее обнажённого зада стал Исаакиевский собор. Фотографии были сделаны летом.

Следователи полагают, что Ирина Волкова, которая управляет частным коммерческим аккаунтом Telegram, где подписчики могут платить за доступ к интимным снимкам и видео, возможно, нарушила российские законы, запрещающие оскорблять чувства верующих.

Умышленное оскорбление религиозных чувств людей в общественном месте в России карается лишением свободы на срок до года.

Напомним, за аналогичный снимок, сделанный в Москве, таджикский блогер и его русская подруга судом отправлены в тюрьму на 10 месяцев. Руслан Бобиев (настоящее имя Руслани Муроджонзод) и Ася Акимова (Анастасия Чистова) вызвали всеобщее возмущение после того, как распространилось изображение, на котором Акимова стоит на коленях, имитируя оральный секс в полицейской куртке. И это на фоне собора Василия Блаженного.

Про задержанную в Петербурге блогершу известно, что у нее небольшой охват в Интернете, чуть более 4000 подписчиков в Instagram, и она предлагает более откровенные изображения себя через платную подписку на канал Telegram.

Руководство музея дистанцировалось от скандала, заявив, что уделять внимание “уличным гонщикам, дорожному движению и всему, что происходит за пределами Исаакиевского собора”, не входит в их должностные обязанности, и что у них нет прямого конфликта с Волковой.