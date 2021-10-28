СК заявил, что газ в жилом доме в Набережных Челнах умышленно взорвал пенсионер

В Набережных Челнах следователи возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего владельца квартиры, где вечером 25 октября взорвался газ.

Как рассказали на официальном сайте Следственного комитета по Татарстану, предполагаемый виновник трагедии жил один и стоял на учёте у нарколога из-за алкоголизма. Вместе с этим, по данным правоохранителей, в 2010 году на газопровод в квартире поставили заглушку, поскольку от газа отказался сам гражданин. Против него завели дело по статье "Убийство, совершённое общеопасным способом".

"В ходе проведённого осмотра места происшествия, следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры", — заявили представители Следственного комитета.

Также правоохранители отметили, что ещё расследуют другое уголовное дело. Есть версия, что были оказаны работы или услуги, которые нарушили технику безопасности.

Ранее в жилом доме в Набережных Челнах произошёл взрыв газа на четвёртом этаже. В результате трагедии в больницу доставили пять человек, в числе которых два ребёнка, погибла девушка 22 лет. Власти пообещали оказать финансовую поддержку пострадавшим людям.

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