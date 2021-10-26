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Поддержку получат пострадавшие при взрыве газа в Набережных Челнах

Происшествия

Финансовую поддержку окажут жильцам повреждённых при взрыве газа подъездов пятиэтажного дома в Набережных Челнах. Об этом сообщил замглавы горисполкома Илья Зуев.

Поддержку получат пострадавшие при взрыве газа в Набережных Челнах

"Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим как в 11 подъезде, где произошел взрыв, так и в соседних подъездах... Будут приняты меры поддержки города и республики всем пострадавшим", — цитирует заявление чиновника ТАСС.

По словам Зуева, мэр Набережных Челнов распорядился открыть расчётный счет для оказания поддержки пострадавшим. 

Замглавы горисполкома рассказал, что в ближайшее время планируется принять решение о возможности начала технического обследования пятиэтажки экспертами-строителями и проектировщиками. По итогам обследования дома будет рассматриваться возможность восстановления его разрушенной части.

Ранее сообщалось, что вечером 25 октября газ на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Татарстан взорвался газ. Шесть квартир на двух этажах здания были разрушены.

В результате взрыва получили травмы пять человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

По факту ЧП в Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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Автор: Владимир Васютченко
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