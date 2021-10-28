В Приамурье избили беременную женщину-волонтёра, проводившую перепись населения

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту избиения беременной женщины, которая проводила перепись населения.

По данным правоохранителей, 24 октября местные жители Шимановска в состоянии алкогольного опьянения атаковали беременную женщину-волонтёра. Её хватали и толкали в стену, насильно спускали с лестницы.

"По данному факту МО МВД России "Шимановский" возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации", — написали на официальном сайте прокуратуры Амурской области.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В прошлом году в Нефтекамске мужчина избил беременную женщину-врача. В Минздраве Башкирии заявили, что свидетели видели, как злоумышленник вытащил доктора за волосы. Тогда её госпитализировали из-за потери сознания. Будущий ребёнок оказался в опасности.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории нашей страны. В процедуре могут принять участие:

граждане РФ;

иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России.

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