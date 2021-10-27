Троих подростков подозревают в избиении майора полиции в Екатеринбурге.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областное ГУ МВД, об инциденте в полицию заявила супруга правоохранителя.
По словам женщины, на майора полиции, возвращавшегося домой в гражданской одежде, напали возле его подъезда на улице Черняховского.
Согласно предварительным данным, подростки брызнули в глаза мужчины из газового баллончика, после чего избили.
В результате инцидента полицейского госпитализировали с серьёзными травмами.
По предварительным данным, изначально подростки поджидали какую-нибудь женщину, чтобы ограбить её.
"Однако им на пути попался мужчина с телефоном в руке, что и привлекло юных "гангстеров"", — рассказали в управлении МВД.
В настоящее время полицейские установили личности участвовавших в избиении майора подростков. Двоих из них уже опросили. Третий покинул Екатеринбург. Но полицейские знают, что он находится в Туринской Слободе.
На данный момент материалы по факту избиения полицейского направлены в региональное следственное управление СКР.
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