Полицейские, не пустившие в супермаркет в Германии группу русских без масок, теперь звезды Интернета. Запись с телефона, на которой спор в стиле "моя твоя не понимать", закончившийся потасовкой, стремительно распространяется в Сети (драка с 3:38 мин).
Как понятно из видео, русскоговорящие парни хотели всего-то войти в магазин. И пытались доказать непреклонному стражу порядка, что они имеют право
"защищаться (видимо, от коронавируса) любыми удобными способами".
В какой-то момент ситуация накалилась, и полицейский потребовал покинуть помещение, взяв мужчину за локоть. Завязалась потасовка, кульминация которой стал точный боксёрский удар русскоязычного хулигана в голову офицеру.
На этом моменте видео сильно скачет, слышны лишь крики по-русски, в том числе женский голос:
"Отпустите его!", "Уйди от него!", "Саня-Саня!" и в конце: "Аллес гут, Саня!"
Судя по комментариям в соцсетях:
Сегодня расследование этого дела взяло на себя — ни много ни мало — федеральное ведомство Staatsschutz ("Служба государственной безопасности Германии").
Следователи считают, что за провокацией могут стоять политические силы реваншистского толка.
Представитель боннской полиции Франк Пёнтек:
"Есть данные, что двое подозреваемых умышленно спровоцировали ситуацию, отказавшись надевать медицинские маски, при этом сознательно снимая ожидаемый конфликт с полицейскими на видео. Сейчас их проверяют на связь с реваншистским движением Reichsbürger ("Граждане рейха")"
ДЛЯ СПРАВКИ:
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