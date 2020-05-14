СБ Германии: на полицейского напали русские рейхсбюргеры

Полицейские, не пустившие в супермаркет в Германии группу русских без масок, теперь звезды Интернета. Запись с телефона, на которой спор в стиле "моя твоя не понимать", закончившийся потасовкой, стремительно распространяется в Сети (драка с 3:38 мин).

Как понятно из видео, русскоговорящие парни хотели всего-то войти в магазин. И пытались доказать непреклонному стражу порядка, что они имеют право

"защищаться (видимо, от коронавируса) любыми удобными способами".

В какой-то момент ситуация накалилась, и полицейский потребовал покинуть помещение, взяв мужчину за локоть. Завязалась потасовка, кульминация которой стал точный боксёрский удар русскоязычного хулигана в голову офицеру.

На этом моменте видео сильно скачет, слышны лишь крики по-русски, в том числе женский голос:

"Отпустите его!", "Уйди от него!", "Саня-Саня!" и в конце: "Аллес гут, Саня!"

"Хулиганку" переквалифицировали в "политику"

К моменту публикации материала стали известны некоторые новые подробности инцидента.

Кто эти "герои"

Судя по комментариям в соцсетях:

снимавшего на видео гражданина зовут Николай Чобанов, ему 35 лет, живет в немецком Тросдорфе;

ему 35 лет, живет в немецком Тросдорфе; второй участник — некий Александр (известно, что в ходе потасовки он сломал полицейскому нос), живет в Бонне.

Что им за это все будет

Сегодня расследование этого дела взяло на себя — ни много ни мало — федеральное ведомство Staatsschutz ("Служба государственной безопасности Германии").

Следователи считают, что за провокацией могут стоять политические силы реваншистского толка.

Представитель боннской полиции Франк Пёнтек:

"Есть данные, что двое подозреваемых умышленно спровоцировали ситуацию, отказавшись надевать медицинские маски, при этом сознательно снимая ожидаемый конфликт с полицейскими на видео. Сейчас их проверяют на связь с реваншистским движением Reichsbürger ("Граждане рейха")"

ДЛЯ СПРАВКИ: