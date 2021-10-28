На химическом заводе в Вологодской области произошёл выброс аммиака

Выброс аммиака на химическом заводе "ФосАгро" произошёл в городе Череповце в Вологодской области. Пострадали как минимум три человека.

По информации экстренных служб, утечку аммиака на производстве уже ликвидировали, она была незначительной

"ФосАгро" занимается производством фосфорсодержащих минеральных удобрений. Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Вологодской области, на месте работают спасатели, МБУ "Спас", Роспотребнадзор и скорая медицинская помощь. Сотрудники Роспотребнадзора замеряют в городе уровень вредных веществ в воздухе.

Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

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