На ОАО "Редкинский опытный завод" в Тверской области произошла разгерметизация резервуара с бромом и его последующая утечка.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Тверской области.
В ведомстве утверждают, что причиной инцидента стала неисправность бочки.
"По прибытии наших подразделений была проведена разведка, оказалось, что в результате неисправности произошла разгерметизация резервуара с бромом. Развернут оперативный штаб, проводятся работы по устранению утечки. Резервуар герметизирован", — рассказали в областном управлении МЧС.
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