На химзаводе в Тверской области произошла утечка брома

На ОАО "Редкинский опытный завод" в Тверской области произошла разгерметизация резервуара с бромом и его последующая утечка.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Тверской области.

В ведомстве утверждают, что причиной инцидента стала неисправность бочки.