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Трое грабителей напали на пенсионер и украли 3,7 млн рублей

Происшествия

В Москве трое грабителей напали на пенсионера в его квартире и украли у него 3,7 млн рублей. Двоих полиции удалось задержать, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Трое грабителей напали на пенсионер и украли 3,7 млн рублей

О случившемся сообщило Главное управление МВД России по Москве. Ведомство проинформировало, как преступникам удалось обмануть 78-летнего гражданина:

"В квартиру пенсионера позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Ничего не подозревающий мужчина впустил ее в помещение и предложил кофе, на что она согласилась. Когда хозяин ушел на кухню, чтобы поставить чайник, незнакомка открыла входную дверь, и в квартиру вошли двоих мужчин".

Грабители стали угрожать пенсионеру ножом и требовать деньги, а затем нашли сбережения самостоятельно и скрылись.

Пожилому мужчине удалось освободиться и позвонить в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении: мужчину и девушку, приезжих из другого региона. Однако украденные деньги вернуть не получилось, злоумышленники уже ими распорядились.

Расследование продолжается, сотрудники полиции ищут соучастника преступления.

Ранее Pravda.Ru сообщила о задержании мошенника, обманувшего пенсионера на 500 тысяч.

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Полицейские задержали мошенницу, похитившую деньги у пенсионера
Автор: Елена Федорова
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