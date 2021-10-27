В Москве трое грабителей напали на пенсионера в его квартире и украли у него 3,7 млн рублей. Двоих полиции удалось задержать, в отношении них возбуждено уголовное дело.
О случившемся сообщило Главное управление МВД России по Москве. Ведомство проинформировало, как преступникам удалось обмануть 78-летнего гражданина:
"В квартиру пенсионера позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Ничего не подозревающий мужчина впустил ее в помещение и предложил кофе, на что она согласилась. Когда хозяин ушел на кухню, чтобы поставить чайник, незнакомка открыла входную дверь, и в квартиру вошли двоих мужчин".
Грабители стали угрожать пенсионеру ножом и требовать деньги, а затем нашли сбережения самостоятельно и скрылись.
Пожилому мужчине удалось освободиться и позвонить в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении: мужчину и девушку, приезжих из другого региона. Однако украденные деньги вернуть не получилось, злоумышленники уже ими распорядились.
Расследование продолжается, сотрудники полиции ищут соучастника преступления.
Ранее Pravda.Ru сообщила о задержании мошенника, обманувшего пенсионера на 500 тысяч.
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