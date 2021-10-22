Полиция задержала мошенника, обманувшего пенсионера на 500 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали телефонного мошенника, обманувшего пенсионеров. Очередной жертвой стала пожилая жительница Раменского, у которой злоумышленник украл 500 тысяч рублей.

Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщило, что женщине позвонили по телефону и сказали, что ее внучка стала виновницей автомобильной аварии, и, чтобы не возбуждать уголовное дело, необходимо заплатить 500 тысяч рублей. Пенсионерка поверила обманщику и в указанное время передала ему нужную сумму.

После появления внучки, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали оперативно, и задержали злоумышленника в Москве. Против него возбудили уголовное дело, а украденные деньги удалось вернуть.

Следствие подозревает афериста в еще одном преступлении по аналогичной схеме на 300 тысяч рублей.

Россиян регулярно информируют о подобных случаях мошенничества, но пожилые граждане все равно часто становятся жертвами обманщиков. Психолог Александра Метальникова считает, что пожилым родственникам необходимо постоянно напоминать об активности мошенников и предупреждать о том, как следует поступать в такой ситуации.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что интернет-мошенники создали 48 сайтов фейковых Госуслуг.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.