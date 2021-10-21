Арзамасова пробудила совесть телефонного мошенника

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова обладает таким непревзойдённым даром убеждения, что сумела пробудить совесть у телефонного мошенника. Разговор с "сотрудником банка" закончился откровенным признанием беспринципного "разводилы".

Лиза Арзамасова подняла в своём Instagram-аккаунте актуальную тему телефонного обмана доверчивых граждан. Поводом для разговора стал звонок липового сотрудника кредитного учреждения.

Актриса терпеливо выслуiивала все убедительные доводы афериста, а закончился разговор рассуждениями на тему морали или, точнее, о её отсутствии.

"Сегодняшняя моя собеседница говорила грамотно, чувствовалось, что "специалист" уверенный. При переходе разговора на личные темы о том, что так гадко поступать, особенно с пожилыми людьми, что например, с ее родителями может случиться такое же, ответила, что "не у всех есть родители"… Опять же. Понимаю. От хорошей жизни таким не занимаются…" — размышляет супруга Ильи Авербуха.

Арзамасова рассказала об обострившихся атаках мошенников и их совершенных технологиях.

"Меня беспокоят две последние уловки: 1) когда тебе звонит "банк", и действительно, высвечивается телефон банка. 2) когда тебе звонит якобы близкий человек — "мама, я в беде" — и высвечивается телефон именно этого человека. То есть уровень взлома растёт, поэтому и сценарии новые придумывать жулики не заморачиваются", — пишет артистка.

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