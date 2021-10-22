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Мошенники создали 48 сайтов, имитирующих "Госуслуги"

Происшествия » Парад мошенников

Мошенники активизировались в преддверии нерабочей недели и создали 48 сайтов фейковых "Госуслуг". С их помощью злоумышленники предлагают оформить поддельные QR-коды о вакцинации.

Мошенники создали 48 сайтов, имитирующих "Госуслуги"

"Коммерсантъ" сообщил, что организация, специализирующаяся на информационной безопасности, Infosecurity a Softline Company зафиксировала подозрительную активность в сети еще до официального решения президента о нерабочих днях. Зная, что реальный портал "Госуслуг" будет продолжать работу с 30 октября по 7 ноября, мошенники тоже решили отказаться от отдыха. На сайтах, имитирующих "Госуслуги", они решили продавать фальшивые QR-коды и другие услуги.

Аналитик компании сообщил, что эти сайты могут называться gosusliga, gosusluni и так далее. Взаимодействие с ними опасно, даже если пользователь не идет на сделку с мошенниками, они могут попытаться атаковать компьютер вирусами.

Ранее Pravda. Ru сообщила, как снять квартиру на ЦИАН и не попасться мошенникам.

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Трюки мошенников и как себя обезопасить
Автор: Елена Федорова
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