В Улан-Удэ прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв прогремел на первом этаже жилого дома в Улан-Удэ. ЧП произошло в 9 утра местного времени (4.00 мск) в доме №4 по Московской улице.

Как сообщает Интерфакс , причина взрыва пока неизвестна.

Пострадавших нет, но квартире нанесён серьёзный урон: обвалилась одна стена и сдвинулась с места другая, в детской комнате выбило стёкла.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются специалисты.

Ранее взрыв газа также произошел в Балтийске. Есть пострадавшие.

Ещё один взрыв произошёл в Набережных Челнах 25 октября. Было разрушено шесть квартир на двух этажах здания.

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