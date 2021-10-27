Взрыв прогремел на первом этаже жилого дома в Улан-Удэ. ЧП произошло в 9 утра местного времени (4.00 мск) в доме №4 по Московской улице.
Как сообщает Интерфакс , причина взрыва пока неизвестна.
Пострадавших нет, но квартире нанесён серьёзный урон: обвалилась одна стена и сдвинулась с места другая, в детской комнате выбило стёкла.
В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются специалисты.
Ранее взрыв газа также произошел в Балтийске. Есть пострадавшие.
Ещё один взрыв произошёл в Набережных Челнах 25 октября. Было разрушено шесть квартир на двух этажах здания.
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