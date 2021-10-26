Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке увеличилось в Набережных Челнах

Минздрав Татарстана сообщил об увеличении числа пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения республики, после инцидента в БСМП Набережных Челнов обратилась женщина 1973 года рождения.

После оказания необходимой помощи её отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, взрыв газа произошел вечером 25 октября на четвёртом этаже пятиэтажки на улице Татарстан. При этом было разрушено шесть квартир на двух этажах здания.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате происшествия.

К 7.00 в больницах остаются трое пострадавших в при взрыва газа. Состояние двоих из них, 17-летнего молодого человека и пенсионера 70 лет, расценивается как тяжёлое. В Камский детский медицинский центр госпитализирован 11-летний мальчик, пострадавший в результате ЧП на улице Татарстан.

22-летняя девушка, которую с многочисленными травмами доставили в больницу после взрыва, скончалась.

В связи с происшествием в Набережных Челнах следователи завели уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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