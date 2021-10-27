Пассажирка рейса Анапа - Москва встала с места во время взлёта самолёта и направилась в туалет, бортовой персонал посоветовал девушке вернуться в кресло. Завязалась потасовка.
Пассажирку борта пытались успокоить, но девушка уже настроилась на скандал. Как пишет Telegram-канал SHOT, неадекватную женщину пытались вернуть на место. Дорогу в туалет ей преградила стюардесса.
Но скандалистка была не намерена сдаваться и "осыпала" матом персонал, а после покусала бортпроводницу за руку.
Экипаж был вынужден отменить взлёт и вызвать правоохранительные органы. Полицейские вывели девушку с лайнера. По данным очевидцев, пассажирка была подшофе.
Дебоширку арестовали и завели протоколы по двум административным статьям:
Известно, что "трезветь" девушку под арест направили на сутки.
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