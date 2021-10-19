Женщина жестоко убила школьницу в Вологде: "Она не вменяемая"

В минувший понедельник тело 9-летней девочки обнаружили в одной из квартир Вологды. Оперативники взломали дверь и нашли жестоко убитого ребёнка. Всем городом школьницу искали больше суток. Подозреваемая не может пояснить, зачем расправилась с жертвой.

По подозрению в тяжком преступлении задержали 40-летнюю женщину. Она находилась в одной из больниц города Беломорска в Карелии.

По словам местных жителей, "у неё справка есть". Женщина состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, передаёт РЕН.ТВ.

Очевидцы давно наблюдали за подозреваемой, она следила за детьми, пыталась вести диалог и "зазывала" отойти от игровых площадок. Тогда в полиции на этот странный факт внимания не обратили.

По сообщению следователей, выяснить зачем подозреваемая убила ребёнка пока невозможно, женщина "совершенно невменяема".

9-летняя школьница пропала в минувшую субботу. Волонтёры выяснили, что девочка была в компании подозреваемой.

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