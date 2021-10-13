Женщину в Самаре осудили на два года за попытку убить своего ребенка

Суд в Самаре приговорил женщину к двум годам лишения свободы за покушение на убийство своего новорожденного ребенка.

Следственное Управление СК РФ по Самарской области сегодня разместило информацию на официальном сайте:

"Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице 1986 года рождения. Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)".

Пресс-служба ведомства также сообщила, что жительница Самары не состояла на учете в женской консультации во время беременности. В сентябре 2020 года она родила здорового сына. По версии следствия, не желая заниматься его воспитанием, осужденная завернула новорожденного ребенка в одеяло и поместила в полимерный пакет, завязав при этом горловину, после чего убрала его в шкаф. Предотвратить трагедию удалось родственнице, которая пришла в квартиру и услышала плач ребенка.

Ранее Pravda. Ru писала о 37-летней жительнице Архангельска, которая совершила убийство дочери.

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