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Сайты-клоны: как могут обмануть население при переписи - эксперт

Происшествия » Парад мошенников

Мошенники начнут создавать сайты-клоны, полностью идентичные порталу Госуслуг, заявил руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. По мнению эксперта, риск утечки личных данных россиян возрастёт в разы.

Сайты-клоны: как могут обмануть население при переписи - эксперт

Как отметил Сизов, фейк-сайты сами по себе не новость, но так как в России стартует перепись населения в онлайн-формате на ресурсе Госуслуг, кибермошенники не упустят свой шанс украсть личную информацию.

"Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Так, при мошенничестве с выплатами злоумышленники дописали к нему всего одну букву "S" — gosuslugis. ru", — пояснил эксперт агентству "Прайм".

Кроме того, нужно обратить внимание и на само написание букв. Так, по словам Сизова, в адресной строке мошенники могут заменить русскую "О" на цифру ноль. Эксперт советует не переходить по предложенным адресам в рекламных либо push-уведомлениях.

Ранее Pravda.Ru писала, что россияне массово отказываются от переписи населения из-за ситуации с коронавирусом. Больше 30% граждан не желают впускать в дом посторонних людей, в данном случае, специалистов-переписчиков.

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Кибермошенники на сайтах бесплатных объявлений
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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