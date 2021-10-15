Мошенники начнут создавать сайты-клоны, полностью идентичные порталу Госуслуг, заявил руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. По мнению эксперта, риск утечки личных данных россиян возрастёт в разы.
Как отметил Сизов, фейк-сайты сами по себе не новость, но так как в России стартует перепись населения в онлайн-формате на ресурсе Госуслуг, кибермошенники не упустят свой шанс украсть личную информацию.
"Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Так, при мошенничестве с выплатами злоумышленники дописали к нему всего одну букву "S" — gosuslugis. ru", — пояснил эксперт агентству "Прайм".
Кроме того, нужно обратить внимание и на само написание букв. Так, по словам Сизова, в адресной строке мошенники могут заменить русскую "О" на цифру ноль. Эксперт советует не переходить по предложенным адресам в рекламных либо push-уведомлениях.
Ранее Pravda.Ru писала, что россияне массово отказываются от переписи населения из-за ситуации с коронавирусом. Больше 30% граждан не желают впускать в дом посторонних людей, в данном случае, специалистов-переписчиков.
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