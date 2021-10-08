СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов

В Следственном комитете России сообщили, что одобряют законопроект о пожизненном заключении для преступников-педофилов, которых в прошлом уже судили за изнасилование детей, поскольку таким образом подобных трагедий станет меньше.

Об отношении СК к инициативе рассказала его представитель Светлана Петренко. Сотрудники ведомства убеждены, что пожизненный тюремный срок в случае повторного зверства выполнит предупредительную функцию права. По мнению представителя, такое наказание является рациональным и справедливым.

Как сообщила Петренко, каждый год в России происходит 50 официально зарегистрированных повторных случаев сексуальных преступлений в отношении детей.

"В связи с этим Следственный комитет убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних", — резюмировала представитель, слова которой предаёт ТАСС.

Над законопроектом о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов работали:

депутат Павел Крашенинников ;

; член Госдумы Александр Хинштейн ;

; первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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