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СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Следственном комитете России сообщили, что одобряют законопроект о пожизненном заключении для преступников-педофилов, которых в прошлом уже судили за изнасилование детей, поскольку таким образом подобных трагедий станет меньше.

СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов

Об отношении СК к инициативе рассказала его представитель Светлана Петренко. Сотрудники ведомства убеждены, что пожизненный тюремный срок в случае повторного зверства выполнит предупредительную функцию права. По мнению представителя, такое наказание является рациональным и справедливым.

Как сообщила Петренко, каждый год в России происходит 50 официально зарегистрированных повторных случаев сексуальных преступлений в отношении детей.

"В связи с этим Следственный комитет убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних", — резюмировала представитель, слова которой предаёт ТАСС.

Над законопроектом о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов работали:

  • депутат Павел Крашенинников;
  • член Госдумы Александр Хинштейн;
  • первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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