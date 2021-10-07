Кузнецова призвала ускорить ужесточение законодательства за педофилию

Бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ, а а ныне депутат Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова призвала как можно скорее рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за педофилию вне зависимости от возраста жертвы.

По словам Кузнецовой, по соответствующему законопроекту "получена максимальная поддержка". Парламентарий выразила надежду, что в ближайшее время удастся решить этот вопрос.

Ранее депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности детей. Он предполагает пожизненное заключение за педофилию и расширение её возрастного ценза с 14 до 18 лет.

В четверг, 7 октября, в Госдуме прошло первое заседание, на котором депутаты от фракции "Единая Россия" предложили Кузнецовой пост вице-спикера нижней палаты парламента.

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