В Госдуме решили ужесточить наказание за педофилию

Депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности детей. Он предполагает пожизненное заключение за педофилию.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса РФ, чтобы ввести пожизненное лишение свободы на повторные преступления в отношении детей. Также предлагается распространить максимальное наказание на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.

Широкий общественный резонанс вызвало убийство двух школьниц в Кузбассе. Утром 6 сентября они пошли в школу, но не вернулись домой. Их тела были обнаружены 7 сентября в одном из частных домов. Правоохранители задержали по подозрению в убийстве ранее судимого за педофилию 41-летннго Виктора Пестерникова. На него заведены уголовные дела по факту убийства, изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

После этого инцидента эксперты и депутаты заговорили о необходимости ужесточения наказания для педофилов.





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