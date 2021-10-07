Мошенники пытались продать должность губернатора Чукотки

Группа мошенников была задержана в Москве за попытку продать должность губернатора Чукотского автономного округа за $4 млн.

Гражданин России поверил, что за такую внушительную сумму его смогут назначить губернатором, и согласился на предложение. Сотрудники ФСБ задержали мошенников в центре Москвы в момент передачи денег.

РБК информируют, что от жертвы мошенники получили $1 млн, из которых только 30 тыс. были настоящими купюрами, а остальные — имитацией.

Уголовно дело уже возбуждено по ст. 30 УК — приготовление к преступлению и по ст. 159 — мошенничество.

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