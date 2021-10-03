В Москве мошенники научились говорить голосами родственников и друзей

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о телефонных аферистах, которые пытаются обмануть жителей столицы, подделывая номера и голоса знакомых.

Так, человеку приходит сообщение или поступает звонок, в ходе которого "родственник" или "друг" сообщает, что с ним что-то случилось, а уже после просит перевести деньги.

"Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-теле фонии. Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера. Можно замаскироваться под номер телефона с кодом города Москвы. Можно, хотя это сложнее, даже примерить на себя номер конкретного человека", — сказал Соловьев в интервью "Вечерней Москве".

Эксперт отметил, что лучший способ защитить себя от мошенников — быть внимательнее. Рекомендуется не принимать никаких решений быстро и адекватно оценить ситуацию.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения рассказали, что мошенники воруют деньги под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции к социальной или банковской карте.

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