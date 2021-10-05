Правоохранители задержали главу Евпатории Романа Тихончука

Во вторник, пятого октября, правоохранители задержали руководителя крымского города Евпатория Романа Тихончука.

По данным анонимных источников, Романа Тихончука обвиняют по следующим статьям:

создание преступного сообщества;

злоупотребление полномочиями;

мошенничество.

Сейчас с главой Евпатории проводят следственные действия. Также в органы должна подойти руководитель муниципалитета, которая вошла в Государственный совет России, Олеся Харитоненко. Пока неизвестно, относится ли к ней обвинение или она только свидетель, сообщает РИА Новости.

Ранее источники заявляли, что расследование дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова может стать причиной отставки чиновников в городах полуострова, в числе которых обозначили Евпаторию. Помимо вице-премьера, полномочия сложили министр строительства и архитектуры Михаил Храмов и руководитель Минтранса Евгений Исаков. Кабанова и Храмова обвинили в присвоении бюджетных средств на сумму более 57 миллионов рублей.

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