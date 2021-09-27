СМИ: отставки грозят чиновникам нескольких городов Крыма из-за дела Кабанова

Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова может стоить постов чиновникам в нескольких городах полуострова.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник РИА Новости, в ходе расследования дела Кабанова появились вопросы к представителям администраций ряда городов.

"Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск", — заявил собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе в Крыму покинули свои посты вице-премьер правительства Евгений Кабанов, который курировал ФЦП по развитию полуострова, а также министр строительства и архитектуры Михаил Храмов и глава Минтранса Евгений Исаков.

Позже Евгений Кабанов и Михаил Храмов были задержаны и арестованы на два месяца по подозрению в причастности к хищению бюджетных средств на сумму более 57 млн рублей.

По словам источника РИА Новости, Кабанова и Храмова задержали в ходе мероприятий по борьбе с коррупцией среди крымских властей.

В настоящее время правоохранители устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к коррупционным преступлениям, а также количество эпизодов незаконной деятельности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.