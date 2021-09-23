В Тюмени охранник задержал студента, который принёс страйкбольное оружие

В тюменском колледже охранник остановил молодого человека, который намеревался пронести в учебное заведение оружие для игры в страйкбол. На место прибыли полицейские.

По словам 19-летнего студента, он и его однокурсник хотели починить оружие. Его забрал охранник колледжа. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили представители региональной полиции.

Впервые об этом инциденте рассказали в тюменских телеграм-каналах и чатах студентов, сообщает РИА Новости. Они вспомнили "пермского стрелка", когда разговаривали о парне, который хотел пронести что-то похожее на огнестрельное оружие.

Ранее журналисты Pravda.Ru выяснили, могут ли другие молодые люди последовать за Тимуром Бекмансуровым, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. Психолог Людмила Полянова объяснила:

"Зацепить может кого? Кто тоже склонен к патологии. Поэтому задача государства и общества выявлять как можно раньше склонность к такому поведению и корректировать".

Также специалист назвала поступок Тимура "самоубийством путём мщения".

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