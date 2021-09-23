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Жители Перми массово сдают кровь для пострадавших от рук Бекмансурова

Общество

Жители Перми массово сдают кровь для помощи пострадавшим при стрельбе в университете. По сообщению врачей, биоматериала достаточно, но люди всё равно стоят в очередях, передаёт Пятый канал.

Жители Перми массово сдают кровь для пострадавших от рук Бекмансурова

После массовой стрельбы в Пермском государственном университете в больнице находятся 12 человек.

Первые похороны жертв Тимура Бекмансурова состоялись вчера, 22 сентября. На прощание пришли не только родные и знакомые, но и неравнодушные горожане.

Напомним, стрелок открыл огонь на поражение в Пермском государственном университете 20 сентября. Молодой человек приехал на такси к учебному заведению и, не скрывая оружия, вошёл в здание. В результате стрельбы погибли шесть человек. Число пострадавших возросло до 43. Семь человек спецбортом транспортировали в Москву.

Сам же "пермский стрелок", по сообщению органов, находится в тяжёлом состоянии. Недавно молодому человеку ампутировали часть голени.

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Стрельба в Перми вызывает множество вопросов
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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