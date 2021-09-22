О жертве "пермского стрелка" рассказала сотрудница вуза

В Перми попрощались с погибшими в результате стрельбы 20 сентября студентами. К церкви пришли друзья и родные. Также присутствовали однокурсники и работники учебного заведения.

В среду, 22 сентября, похоронили Ярослава и Екатерину. По версии правоохранителей, молодые люди погибли из-за "пермского стрелка" Тимура Бекмансурова, 18-летнего первокурсника, который тоже учился в Пермском госуниверситете. В тот день скончались ещё четыре человека, пострадали более 40.

Семья и товарищи Ярослава и Екатерины отказались разговаривать с журналистами. Однако с сотрудниками Телеканала "360" поговорила преподавательница вуза Елена Лебедева. Она рассказала, что второкурсник Ярослав играл на скрипке.

Кроме того, педагог сообщила, что происшествие с "казанским стрелком" Ильназом Галявиевым никак не отразилось на безопасности в Пермском госуниверситете. Один из педагогов был вынужден спасаться от убийцы с помощью чехла от ноутбука, потому что сама дверь не закрывалась.

"Я вообще удивилась, почему у охранника нет даже газового пистолета, почему он голыми руками должен задерживать тех, кто пытается проникнуть на территорию университета", — добавила Елена Лебедева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.