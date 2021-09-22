EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иммунолог назвал причины неверного результата ПЦР-тестов
Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла за неделю на 24%
МакSим упрекнули за эротическую фотосессию после болезни
Режиссёр Звягинцев вышел из комы
Инфляция может превысить величину индексации пенсий в 2022 году
Песков ответил на слова Байдена о сексуальных меньшинствах в Чечне
Лариса Гузеева предложила Харламову объединиться
В ГД высказались против запрета тюремного заключения для нищих преступников
"Фундамент надо было проверять": Федункив ужаснула Пизанская башня

О жертве "пермского стрелка" рассказала сотрудница вуза

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Перми попрощались с погибшими в результате стрельбы 20 сентября студентами. К церкви пришли друзья и родные. Также присутствовали однокурсники и работники учебного заведения.

О жертве "пермского стрелка" рассказала сотрудница вуза

В среду, 22 сентября, похоронили Ярослава и Екатерину. По версии правоохранителей, молодые люди погибли из-за "пермского стрелка" Тимура Бекмансурова, 18-летнего первокурсника, который тоже учился в Пермском госуниверситете. В тот день скончались ещё четыре человека, пострадали более 40.

Семья и товарищи Ярослава и Екатерины отказались разговаривать с журналистами. Однако с сотрудниками Телеканала "360" поговорила преподавательница вуза Елена Лебедева. Она рассказала, что второкурсник Ярослав играл на скрипке.

Кроме того, педагог сообщила, что происшествие с "казанским стрелком" Ильназом Галявиевым никак не отразилось на безопасности в Пермском госуниверситете. Один из педагогов был вынужден спасаться от убийцы с помощью чехла от ноутбука, потому что сама дверь не закрывалась.

"Я вообще удивилась, почему у охранника нет даже газового пистолета, почему он голыми руками должен задерживать тех, кто пытается проникнуть на территорию университета", — добавила Елена Лебедева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Пермский университет после стрельбы: прямая трансляция
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла за неделю на 24%
МакSим упрекнули за эротическую фотосессию после болезни
Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу
Режиссёр Звягинцев вышел из комы
Инфляция может превысить величину индексации пенсий в 2022 году
Песков ответил на слова Байдена о сексуальных меньшинствах в Чечне
Лариса Гузеева предложила Харламову объединиться
В ГД высказались против запрета тюремного заключения для нищих преступников
"Фундамент надо было проверять": Федункив ужаснула Пизанская башня
Песков: Россия не имеет отношения к покушению на советника Зеленского
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой

Не все поверили в искренность Наташи Королёвой, которая заявила, что у неё подрастает дочь в США. Отцом ребёнка, по словам актрисы, является её хороший друг. Есть мнение, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выдумала историю с ребёнком ради пиара.

Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
Студенты отказались от лекций невозмутимого профессора ПГНИУ
Новости Украины
"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией
Усам Оздемиров Европа в ужасе от цен на газ: за что боролись — на то и напоролись Усам Оздемиров Любовь Степушова Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу Любовь Степушова Ирина Шлионская "Сам дурак!" и ещё шесть способов ответить на оскорбление Ирина Шлионская
Российский шоу-бизнес
Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности
Общество
"Главное, что он заперся": в Пермском вузе похвалили невозмутимого преподавателя
Лекция во время стрельбы: правильно ли поступил педагог
Общество
Лекция во время стрельбы: правильно ли поступил педагог
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников