Вертолёт санавиации экстренно приземлился на гараже в Ижевске

Сегодня, 23 сентября, вертолёт санитарной авиации совершил экстренную посадку на территории первой республиканской больницы. По предварительным данным, судно приземлилось из-за технических неполадок.

Вертолёт санитарной авиации

Как сообщает РЕН ТВ, вертолёт мог следовать из медучреждения города Можги в Ижевск. Установлено, что в салоне воздушного судна находились 4 человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Чуть позже региональным минздрав проинформирует о количестве пострадавших при ЧП.

Судя по фотографиям очевидцев, вертолёт санавиации приземлился прямо на гараж, расположенный рядом с больницей.

Добавим, что вертолёты санитарной авиации предоставляются медицинским организациям для транспортировки тяжёлых и реанимационных пациентов в экстренных условиях, когда счёт идёт на минуты. При этом используются воздушные судна, полностью укомплектованные необходимым оборудованием и средствами защиты. Врачи могут начать оказание первой помощи уже на борту.

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