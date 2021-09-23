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Вертолёт санавиации экстренно приземлился на гараже в Ижевске

Происшествия

Сегодня, 23 сентября, вертолёт санитарной авиации совершил экстренную посадку на территории первой республиканской больницы. По предварительным данным, судно приземлилось из-за технических неполадок.

Вертолёт санитарной авиации
Вертолёт санитарной авиации

Как сообщает РЕН ТВ, вертолёт мог следовать из медучреждения города Можги в Ижевск. Установлено, что в салоне воздушного судна находились 4 человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Чуть позже региональным минздрав проинформирует о количестве пострадавших при ЧП.

  • Судя по фотографиям очевидцев, вертолёт санавиации приземлился прямо на гараж, расположенный рядом с больницей.

Добавим, что вертолёты санитарной авиации предоставляются медицинским организациям для транспортировки тяжёлых и реанимационных пациентов в экстренных условиях, когда счёт идёт на минуты. При этом используются воздушные судна, полностью укомплектованные необходимым оборудованием и средствами защиты. Врачи могут начать оказание первой помощи уже на борту.

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Автор: Юлия Миленина
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