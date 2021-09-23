Руководителю "Меджлиса"* ужесточили обвинение за диверсию в Крыму

Одному из глав организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову вынесли новый приговор. Ему решили ужесточить обвинение за совершение диверсии в Крыму.

Под арест также попали ещё двое подозреваемых в диверсии на газопроводе. Ранее Джелялова обвиняли лишь в пособничестве, однако теперь суд имеет достаточно доказательств, чтобы приговорить его к наказанию, согласно пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ. Джелялову грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, мужчину обвиняют в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке и ношении взрывчатки в составе организованной группы. За это полагается от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

При этом Нариман Джелялов отказывается признавать свою вину в совершении преступления.

Напомним, жителей Крыма задержали 4 сентября. По предварительным данным, зампредседателя "Меджлиса" Джелялов, непосредственные исполнители Асан и Азиз Ахтемовы организовали диверсию в посёлке Перевальное. Они умышленно повредили сельский газопровод.

* Организация, запрещённая на территории РФ.

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