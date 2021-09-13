Крымские татары отреклись от проукраинского "Меджлиса"*

Крымские татары осудили деятельность организации "Меджлис"* крымскотатарского народа", которая ранее представляла их интересы. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

"Меджлис"* не вправе представлять интересы крымских татар. Позиция и методы "Меджлиса"* сегодня неприемлемы ни с точки зрения российского законодательства, ни с точки зрения международного. Россия — наш дом, и ни одна сила не в состоянии этого изменить", — приводит РИА Новости слова Эйваза Умерова.

Ранее задержанный за диверсию на газопроводе в Крыму зампредседателя указанной национально-культурной автономии Нариман Джелялов заявил, что крымские татары передали ему право представлять их интересы в 2013 году.

Эйваза Умеров подтвертил слова арестованного, при этом уточнил, что Нариман Джелялов позже дискредитировал себя, встав в 2014 году на сторону украинских властей.

"Руководство "Меджлиса"* не проявило политическую мудрость и дальновидность, став на сторону той самой власти и государства, которое 23 года не решало наших проблем", — сказано в сообщении.

* запрещенная на территории России экстремистская организация

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