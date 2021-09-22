В Красноярском крае задержали студента, который хотел убить однокурсников

В среду, 22 сентября, в Красноярском крае правоохранители задержали студента, который, предположительно, планировал убить четверых однокурсников.

Полиция

По предварительным данным, студент третьего курса решил устранить знакомых из Южного аграрного техникума первого сентября. Для этого молодой человек намеревался использовать нож, а также самодельное "аэрозольное устройство", к которому приобрёл патроны. Причиной такой задумки, посчитали следователи, послужил буллинг.

Журналисты "ДЕЛА. ru" написали, что предполагаемого злоумышленника задержали. Пока неизвестно, как правоохранители узнали о планах молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 20 сентября произошла стрельба в Пермском госуниверситете. По данным Следственного комитета, огонь в учебном заведении открыл Тимур Бекмансуров, первокурсник юридического факультета. В результате трагедии погибли шесть человек, пострадали свыше 40. Жертв могло быть больше, но младший лейтенант полиции Константин Калинин обезвредил стрелка.

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