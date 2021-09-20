"Направил оружие на меня": полицейский рассказал, как обезвредил стрелка в Перми

Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как ему удалось обезвредить студента, открывшего стрельбу в ПГНИУ.

Он поделился, что находился на смене и занимался оформлением ДТП, как вдруг очевидец сообщил ему о стрельбе рядом с Пермским государственным национальным исследовательским институтом, передаёт РИА Новости.

"Мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию, увидели, как из университета выбегают люди, покидают здание. Также была слышна стрельба", — отметил полицейский.

Константин Калинин организовал эвакуацию студентов и педагогов. Затем он узнал, что стрельба идёт на втором этаже, после чего забежал в университет. В этот момент вооружённый Тимур Бекмансуров спускался по лестнице. Полицейский попросил его бросить оружие.

"Молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел. Я применил огнестрельное оружие. Парень упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружьё, патроны и нож в сторону. После этого начал оказывать ему первую медицинскую помощь", — сказал Калинин.

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